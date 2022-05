La modella si è scagliata contro l’attore romano definendolo falso perchè farebbe il doppio gioco con entrambi i gruppi della Playa.

Nicolas Vaporidis continua ad essere il naufrago più odiato di questa edizione dell’Isola dei Famosi. In effetti l’attore romano è stato protagonista di diversi scontri dall’inizio del reality. Ultima ma non meno importante la lite con Estefania che lo accusa di essere falso e di parlare male di entrambi i gruppi in gioco.

Le dichiarazioni di Estefania e la replica di Vaporidis

Nicolas Vaporidis

Secondo la modella, l’attore cercherebbe di farsi amici entrambi i gruppi di concorrenti parlando male di entrambi e facendo il doppio gioco. Come riporta Fan Page, Estefania dichiara: “Falso, l’altro giorno sei venuto a dire che eri con noi e poi hai nominato me! Tu hai parlato male di Guendalina e hai detto che lei fa schifo. Poi però vai da loro e stai zitto e fai l’amico. A noi dicevi una cosa quando non c’era lei. Poi però quando c’era Guenda ti tiravi indietro. Quindi come funziona questa cosa? Anche tu sei proprio un falso.“

La naufraga rivolgendosi proprio a Guendalina dichiara: “Parla male di tutti voi con noi, poi viene da voi e fa l’amico. A Laura diceva che era con noi e poi fa un altro gioco. Guardate che è lo stesso che diceva di essere d’accordo con il nostro gruppo e poi ha nominato me in puntata”. A questo punto, l’attore si difende rivelando le sue considerazioni e definendo falsi Clemente Russo e la moglie Laura Maddaloni. Inoltre, Vaporidis parla anche di Blind che ha detta dell’attore sarebbe “un burattino senza personalità“.

