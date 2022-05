Nonostante il silenzio dell’ex nuotatore, la principessa etiope torna a parlare di lui e di come sta vivendo la separazione da Manuel e poi fa una rivelazione importante.

Dopo il comunicato ANSA che ha posto fine alla relazione della coppia, Lulù Selassiè risponde ai suoi fan che le chiedono come stia vivendo la separazione con Manuel Bortuzzo. La principessa etiope torna a parlare dell’ex nuotatore e questa volta con parole inedite.

Le dichiarazioni di Lulù Selassiè

Una foto di Lulù

Come riporta Caffeina, Lulù Selassiè risponde ai fan e svela come sta dopo la rottura con Manuel Bortuzzo: “Come va? Em, è amore… diciamo che io ringrazio voi che mi state vicino, perché siete unici e speciali” poi continua: “Sto pensando molto al lavoro ovviamente, anche per questa situazione anche se tra poco è il compleanno di Manu. Manuel non ha colpe, per questo non sono arrabbiata con lui, non ce l’ho con lui. Mi conoscete, se fossi stata arrabbiata fidatevi che gliel’avrei detto. Sapete come sono fatta quando mi girano, quindi davvero non ce l’ho con Manuel. Gli voglio molto bene e spero che sia felice nel giorno del suo compleanno“.

Poi la principessa etiope rivela: “In questi giorni, data la sofferenza che sto vivendo, vedere tutti i vostri messaggi, tutti i tweet a cui metto like, mi fa stare meglio. Mi ha aiutata molto il vostro affetto in questo periodo. Sto vivendo un momento particolare, non dormo tanto. Però non preoccupatevi, non è che sto morendo, ma sono molto triste. Grazie mille a tutti voi per tutto quello che avete fatto, solamente già capendomi.. è tutto quello che potevo sperare di avere. Siete persone speciali e di cuore. Quindi ancora grazie ragazzi, perché è un po’ difficile”.

