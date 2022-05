La showgirl doveva essere operata il 2 maggio, ma a causa di una complicazione legata al suo stato di salute è stata rimandata: ecco cosa è successo.

Eva Henger e suo marito Massimiliano Caroletti sono rimasti coinvolti in un grave incidente stradale. La coppia contro cui si sono scontrati è morta, mentre la showgirl e suo marito sono rimasti gravemente feriti. Le loro condizioni sono buone ma un problema nello stato di salute della Henger ha ritardato l’intervento.

Le cause del rinvio dell’operazione

Una foto di Eva Henger

Eva Henger e suo marito Massimiliano sono stati ricoverati in due ospedali differenti. Dopo l’incidente, Caroletti è stato portato in terapia intensiva dove ha scritto un messaggio ai fan per aggiornare sul suo stato di salute: “Qui in terapia intensiva non mi permettono di rispondere a tutti i migliaia di messaggi ricevuti. Le fratture sono molte di più di quelle scritte dai giornali…ma noi siamo combattenti nati e ne usciremo più forti di prima“.

Le loro condizioni non sono in pericolo si vita ma hanno comunque riportato gravi fratture e ferite. Con le ultime analisi è stata trovata del liquido nella milza di Eva Henger e a causa di questa complicazione, l’operazione della showgirl è stata rimandata. Per il momento, Mercedesz non ha postato nessuna dichiarazione sulle condizioni della mamma e mantiene il massimo riserbo sull’incidente in cui l’altra coppia ha perso la vita. La showgirl dovrà quindi sottoporsi ad altri controlli e attendere che le sue condizioni di salute siano ideali per potersi operare.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG