Dopo aver abbandonato in modo definitivo il dating show condotto da Maria De Filippi, l’ex corteggiatrice di Luca spiega le ragioni per cui è andata via e parla di Soraia e Lilli.

Dopo diverse incomprensioni e litigi, Aurora Colombo chiarisce sui social le ragioni che l’hanno portata ad abbandonare il programma. L’ex corteggiatrice ammette di non trovarsi più in sintonia con Luca e di pensare che non sia la persona giusta per lei. Non manca di rilasciare qualche dichiarazioni sulle possibili scelte del tronista.

Le dichiarazioni di Aurora Colombo

Come riporta Fan Page, Aurora Colombo dichiara: “Luca mi ha subito incuriosito, ma durante la nostra frequentazione mi sono resa conto che certi suoi atteggiamenti e punti di vista non erano compatibili con i miei. Mi sono resa conto che non è la persona per me, altrimenti non avrei mai mollato, me lo sarei portato a casa.” I suoi fan le chiedono se pensasse di essere lei la scelta in caso fosse rimasta, la risposta dell’ex corteggiatrice non si fa attendere: “Sinceramente sì“. Ed ancora: “Non vorrei passare per presuntuosa ma è ciò che credo anche io“.

La Colombo ha poi espresso il suo parere su Tina Cipollari che l’ha attaccata diverse volte: “A tratti mi sta simpatica, l’ho trovata anche eccessiva in alcuni attacchi fatti a donne molto più grandi di me e con una sensibilità maggiore. Di sicuro una camomilla non le farebbe male.” Su Soraia svela cosa ne pensa: “Penso quello che le ho già detto, la trovo poco matura per gli attacchi che mi ha fatto, senza senso. Non amo le persone che infangano gli altri per emergere loro”. Poi parla di Lilli: “Penso che sia l’esatto opposto di me, almeno da quello che ho visto in studio. Poco decisa e molto, troppo, introversa per quel contesto. Penso sia una brava ragazza“.

