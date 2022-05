Nonostante le numerose paparazzate, Belen e Stefano non hanno mai rivelato apertamente un ritorno di fiamma ma la showgirl ha pubblicato un particolare sui social che non lascia dubbi.

Si parla molto di Stefano e Belen, del loro ritorno di fiamma dopo la fine del matrimonio. A lasciare indizi sono stati i giornali con numerose paparazzate ma anche la stessa showgirl in più di una occasione. Adesso la Rodriguez torna a stuzzicare i fan con un particolare, una fede al dito che non lascia spazio a dubbi.

L’indizio social sul ritorno di fiamma tra Belen e Stefano

Belen Rodriguez Stefano De Martino

Come riporta Novella 2000, già la sorella di Belen aveva lasciato qualche indizio sul ritorno della coppia con le seguenti dichiarazioni: “Belen è cosciente della donna che è. Una volta, quando era più giovane, ci stava male. Ora no. La verità è un’altra, non è una mangiauomini: si è sposata, non ha funzionato e ha conosciuto altri uomini. Però questa è la sua vita. È grande e farà quello che deve fare fino a quando non troverà l’uomo giusto. Ma magari quello giusto c’è sempre stato.“

Ora a mettere un altro tassello alla loro presunta relazione è la stessa Belen. La showgril ha pubblicato una foto su Instagram in cui indossa di nuovo la fede al dito. La foto sembra essere fatta apposta per mostrare questo particolare come a lanciare un messaggio ai fan che naturalmente hanno colto subito. Quando usciranno allo scoperto? Intanto si godono la loro relazione lontani dalle telecamere e da occhi indiscreti.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG