Scoppia la lite in diretta nel reality, la naufraga ha accusato Nicolas Vaporidis di essere stato troppo violento con lei durante una prova, caos in studio.

Laura Maddaloni si scaglia contro Nicolas Vaporidis facendo delle pesanti accuse. La faccenda è seria e potrebbe tramutarsi in provvedimenti legali fuori dal reality. I due sono stati dunque protagonisti di uno scontro molto importante che ha creato molte domande sia in studio che fuori.

Lo scontro tra Laura Maddaloni e Nicolas Vaporidis

Come riporta Caffeina, durante una sorta di rugby in acqua Clemente Russo è stato accusato di essere stato violento con una naufraga. Neanche il tempo di prendere parola che interviene subito Laura Maddaloni che accusa Nicolas Vaporidis di averle messo le mani addosso durante la prova della pelota honduregna.

A questo punto scoppia la lite, la naufraga dichiara: “Qui poi si mettono le mani addosso. E tu che metti le mani addosso ad una donna? Se venuto testa a testa contro di me! Mo vado a parlà con l’avvocato e poi vedi. C’è stato proprio un testimone, cap e cap. Ah tu hai i testimoni che non è successo? Pure io ho i miei testimoni. Cosa ho detto Ilary? Nulla. Dopo parlerò con te. E preciso che invece mio marito non ha minacciato Nicolas, voleva fargli il C a parole non con le mani!”. L’attore replica immediatamente: “Lei adesso sta sostenendo che io le ho messo le mani addosso! per fortuna ho tutti loro testimoni che non è successo. Per difendere il marito che mi ha minacciato sostiene che ho alzato le mani contro di lei”.

E ancora: “Io queste cose non le farei mai, non sono uno che fa questo. Sentirmelo dire da una donna, che io possa averla picchiata è una calunnia bella e buona. Guarda che c’erano tutti qui e nessuno ha visto che ho alzato le mani. Santo Dio ci sono le telecamere ovunque che riprendono tutto”. Laura conclude: “Una calunnia dirti che mi hai messo le mani addosso? No, è la verità! Lo vedremo fidati.

