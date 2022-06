In occasione del podcast di Fedez, Muscio Selvaggio, il popolare conduttore ha fatto delle rivelazioni piuttosto shock sulla sua vita privata: la reazione del rapper.

Gerry Scotti ha rilasciato diverse confidente ai microfoni del podcast di Fedez. Il popolare conduttore ha rivelato dettagli inediti sul rapporto con la popolarità, sulla vita privata e la morte di sua madre. Insomma, si è lasciato andare alle rivelazioni ma quale sarà stata la reazione del rapper?

Le dichiarazioni di Gerry Scotti

Fedez

Come riporta Gossip e TV, Gerry Scotti fa alcune confidenze a Muschio Selvaggio: “Ogni tanto possiamo permetterci di maledire” la notorietà, “per lo meno quando ti sembra che ti stiano frugando nella tua vita. Non ho vergogna a dirvi che quando ero nell’obitorio da mia madre – purtroppo quando è venuta a mancare 20 anni fa e non c’erano i cellulari – una chiassosa compagnia di parenti del feretro vicino mi ha visto. Così sono venuti dentro con dei pezzi di carta e mi hanno detto: “Ci fai un autografo?” Io non sapevo se dargli una testata o mettergli le mani addosso… poi ho guardato mia mamma e ho firmato”.

A questo racconto il rapper ha reagito subito affermando: “Gli avrei dato una testata”. Il conduttore svela poi il rapporto con i suoi colleghi: “Non ho avuto mai discussioni, non le ho avute.” Il rapper insiste chiedendo se non abbia avuto affinità con qualcuno, e Scotti risponde: “Non ce l’ho, altrimenti ve lo avrei detto come vi ho raccontato altre cose. Diciamo che sono molto ‘adattivo“.

Infine Fedez chiede: “La domanda è: essere Gerry Scotti fa scop….re di più?” La risposta del conduttore è stata: “Penso di sì” ma non ha voluto parlare oltre dell’argomento.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG