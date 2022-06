Aurora Ramazzoti e Sara Daniele sono uscite insieme e hanno fatto un aperitivo ai Navigli, la figlia della Hunziker si è sentita male ed è quasi svenuta e la sua amica le fa una foto.

Complice il caldo soffocante, Aurora Ramazzotti ha un malore in un locale sui Navigli. Lei e Sara Daniele, figlia di Pino Daniele, sono uscire insieme per un aperitivo ma Auri si è sentita poco bene ed è quasi svenuta. La figlia di Eros è stata soccorsa dal personale ma la sua amica si è limitata a fotografarla stesa e in condizioni poco gradevoli.

Il racconto di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti racconta sui social la sua esperienza ai Navigli: “40 gradi con scirocco africano. Ho avuto per la prima volta un calo di pressione e sono quasi svenuta. Ringrazio molto i ragazzi del Mag per avermi aiutata. Gambe su, acqua, zucchero e mi sono ripresa. In tutto ciò Sara Daniele ha pensato bene di farsi un selfie con me… non in condizioni stupende. Tutto bene, sono viva“.

Poi la figlia di Eros e Michelle mostra la foto che Sara le ha fatto da svenuta con tanto di risate e aggiunge: “Insomma ho capito che è importante avere qualcuno che gestisca la situazione senza entrare nel panico, sdraiarsi così è un’ottima idea; i panni freschi in testa sono il paradiso; un ragazzo al bar mi ha detto che sono bella anche da svenuta grazie tato e grazie ancora a tutti”.

Insomma, sembra che Aurora si sia ripresa grazie all’intervento del personale del locale mentre la sua amica Sara ha pensato bene di scattare un selfie con lei in quelle condizioni.

