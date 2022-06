Oggi il principe William spegne 40 candeline ma anche se si pensa di conoscerlo bene esistono dei piccoli aneddoti inediti che nessuno ha mai ascoltato.

E’ Vanity Fair a rendere noti alcune curiosità legate al principe William che oggi compie 40 anni. La sua vita è stata spesso raccontata in film, serie tv, libri ma ci sono degli aneddoti che non sono mai venuti alla luce. Tutti pensano di conoscerlo ma in realtà il figlio grande di Diana nasconde dei segreti.

Gli aneddoti segreti del principe William

Kate Middleton Principe William

Il primo aneddoto raccontato da Vanity Fair è legato all’infanzia di William e al bellissimo legame con sua mamma Diana. Sembra che quando era solo un bambino, il principe voleva diventare una guardia del corpo per proteggere la mamma e, a quel punto, Diana glia abbia detto: “Non puoi, devi diventare re“.

Il rapporto con Lady D. è stato sempre molto stretto, spesso lei piangeva davanti al suo primogenito dopo le liti con Carlo ma lui era pronta a consolarla.

Questo lo ha reso distante con il suo papà che William vedeva come gelido e distaccato. Nonostante questo una lettera scritta da Carlo e inviata a sua cugina alla nascita di William, smentirebbe la sua freddezza: “L’arrivo di nostro figlio è stata un’esperienza sorprendente e ha significato per me più di quanto avrei mai potuto immaginare. Sono così grato di essere stato al capezzale di Diana per tutto il tempo, perché ho condiviso profondamente il processo di nascita e poi sono stato ricompensato dalla comparsa della piccola creatura che ci apparteneva“.

Riproduzione riservata © 2022 - DG