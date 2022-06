Edoardo Tavassi è stato costretto a ritirarsi dall’isola dei Famosi, il motivo sarebbe stato un infortunio grave ma a quanto pare sia la sorella che la mamma non la pensano in questo modo.

Edoardo Tavassi ha dovuto abbandonare il reality a un passo dalla finale a causa di un infortunio. Questa è la motivazione ufficiale ma pare che ci sia dell’altro dietro, almeno secondo ciò che dichiara la mamma del naufrago. Proprio lei sembra aver svelato un retroscena sul ritiro del figlio e lo ha condiviso su Instagram.

Le dichiarazioni di Emanuela Fuin, mamma di Edoardo Tavassi

Come riporta Biccy, Edoardo Tavassi aveva spiegato il motivo del suo ritiro a Mercedesz Henger: “Fino a pochi minuti fa stavo a piagne. Ho saputo poche ore fa di non poter continuare questa avventura. Purtroppo ci sono molte cose che non vanno al mio ginocchio, ho avuto anche problemi seri ai legamenti. Ho chiesto se potevo continuare, ma i medici hanno detto di no. Non posso nemmeno rimanere sulla stuoia sdraiato, devo tornare in Italia e farmi curare“.

Il video di addio all’Isola per Edoardo

Nonostante questo però, Emanuela Fuin, la mamma di Edoardo, ha messo in dubbio questa versione dei fatti dichiarando: “Edoardo non si sarebbe mai ritirato se non obbligato a farlo“. La donna non è la prima volta che interviene in merito al percorso sull’Isola del figlio. La Fuin aveva anche criticato Jeremias: “Ciò che ha detto sull’Isola non mi è piaciuto. Edo gli ha rivelato che in un momento non facile ha chiesto aiuto a sua sorella. Poi da questa cosa Jeremias ha detto che Guenda mantiene Edoardo.Vorrei precisare che Edo ha un suo lavoro e si mantiene benissimo. Non so se lo stesso si possa dire per Jeremias Rodriguez, il signor Belen. Lui grazie alle sorelle ha fatto diversi reality, quindi non penso che possa giudicare Edoardo”.

