Boom di like e commenti su Instagram per Chiara Ferragni nel giro di pochi istanti. Il motivo? Una foto completamente senza veli…

Nelle scorse ore l’annuncio della conduzione con Amadeus del Festival di Sanremo 2023, ora, una foto davvero esagerata. Parliamo di Chiara Ferragni che con i social ha un feeling innato. La nota imprenditrice digitale ha fatto centro anche stavolta con uno scatto che ha raccolto migliaia di reazioni nel giro di pochissimo tempo. Il motivo? La ragazza si è mostrata totalmente senza veli con in mano un bicchiere di vino.

Chiara Ferragni, scatto senza veli: social in delirio

Chiara Ferragni

Le è bastato davvero poco per fare il boom di like e commenti. Quattro parole, nessun vestito, un po’ di schiuma e un bicchiere di vino rosso in mano. Chiara Ferragni ha scelto questi elementi per mandare in tilt Instagram e far impazzire i suoi 27.3 milioni di seguaci.

“This is the mood”, ovvero “Questo è il mood”, le sue parole nella didascalia dell’immagine che la ritrae completamente nuda coperta solo di schiuma nella sua vasca da bagno. La Ferragni, probabilmente orgogliosa di quanto sta facendo in queste ore con tanti progetti portati avanti e altri in arrivo, si è goduta i suoi traguardi suggellando il tutto con questo scatto mozzafiato.

Da sottolineare come la foto dell’imprenditrice digitale potrebbe rientrare in una di quelle per combattere contro il pregiudizio secondo cui non sarebbe opportuno che le mamme si mostrassero in atteggiamenti sensuali. La Ferragni, infatti, è da tempo paladina di tale “battaglia”.

Tantissimi, come anticipato, i commenti alla foto. “Sei bellissima”, “Che classe però!”, “Iconica”. Sono queste alcune delle parole che si leggono da fan e amici. Manca, per ora, il commento di Fedez. Chissà cosa ne penserà il marito rapper che non ha mai fatto segreto di essere piuttosto geloso in certe situazioni. Questa, potrebbe essere una di quelle…

Di seguito il post Instagram della donna:

