Al fianco di Amadeus, nel ruolo di co-conduttrice del Festival di Sanremo 2023, ci sarà Chiara Ferragni! L’annuncio a sorpresa.

Chiara Ferragni sarà la co-conduttrice del Festival di Sanremo 2023 della prima e dell’ultima serata, quella della finale. Anche se mancano ancora molti mesi alla nuova edizione del festival della canzone italiana, nel corso del Tg1 della sera di lunedì 20 maggio 2022 Amadeus (che è stato confermato nel doppio ruolo di presentatore e direttore artistico) ha annunciato il nome di una delle sue compagne di avventure sul palco del Teatro Ariston. Un annuncio a sorpresa ma che ha certamente fatto piacere ai tanti fan della nota influencer.

Festival di Sanremo 2023: Chiara Ferragni conduttrice con Amadeus

“Chiara Ferragni aprirà e chiuderà il festival, nelle serate di martedì 7 e di sabato 11 febbraio 2023. Sanremo è a febbraio ma grazie alla Rai, all’ad Fuortes e al direttore Coletta, ho avuto il mandato a marzo e ho avuto modo di lavorare al festival: il regolamento è già realizzato e pubblicato, sto iniziando ad ascoltare i brani di giovani e big, e stasera inizia il gemellaggio tra Sanremo e il Tg1″ ha annunciato Amadeus nel corso del telegiornale.

Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha invece risposto e ringraziato il presentatore con un post pubblicato sul proprio account Instagram: “Grazie ad Amadeus per avermi voluto al suo fianco per aprire e chiudere @sanremorai 2023”. Ecco il suo post Instagram:

Chiara Ferragni: i programmi e le serie TV

Per Chiara Ferragni quella al Festival di Sanremo 2023 sarà la prima esperienza in assoluto da conduttrice televisiva. Sul piccolo schermo l’abbiamo potuta vedere nel documentario Chiara Ferragni – Unposted o nella docuserie The Ferragnez (è tra l’altro in arrivo anche The Ferragnez 2) ma mai alla guida di un programma tutto suo. Almeno fino ad ora.

