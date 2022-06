Il 29 maggio 2022 a Capri si sono sposati Beatrice Valli e Marco Fantini: il loro matrimonio è trasmesso in TV.

Nella splendida location di Villa Lysis a Capri, lo scorso 29 maggio Beatrice Valli e Marco Fantini hanno pronunciato il sì più importante della loro vita. La coppia è nata nello studio di Uomini e Donne: lui tronista, le corteggiatrice, si sono scelti a vicenda e dopo nove anni di fidanzamento hanno deciso di sposarsi. Il loro amore è nato davanti alle telecamere di uno studio televisivo e anche le loro nozze sono state immortalate dalle telecamera e potranno essere viste da tutti i fan della coppia.

Beatrice Valli e Marco Fantini, il matrimonio in TV: dove vederlo

Ma dove è possibile vedere il matrimonio di Beatrice Valli e Marco Fantini? In TV le nozze tra i due ex protagonisti di Uomini e Donne sono trasmesse da Real Time (canale 31 del digitale terrestre).

Beatrice Valli Marco Fantini

Il matrimonio verrà trasmesso venerdì 24 giugno alle ore 21.20, sul sito realtime.it sarà invece possibile vedere in streaming il giorno del fatidico sì tra i due amatissimi ex protagonisti del programma di Canale 5 di Maria De Filippi.

Il matrimonio di Beatrice Valli e Marco

Quello di Beatrice Valli e Marco Fantini è stato un matrimonio da favola che è costato in totale circa 50.000 euro tra l’affitto di Villa Lysis, gli abiti, le decorazione e il ricevimento per tutti gli invitati. Una festa in grande stile che ora anche chi ha conosciuto i due sposini guardando le puntate di Uomini e Donne e continua tuttora a seguirli suo social potranno vedere grazie a Real TV.

Solitamente il filmino del matrimonio è riservato ad amici e parenti degli sposi, nel caso di Beatrice Valli e Marco Fantini è invece disponibile per tutti.

