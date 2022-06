Ecco quali sono le cinque migliori serie TV d’azione da vedere assolutamente almeno una volta in TV o in streaming.

Se vi piacciono le serie TV d’azione, quelle in cui non mancano momenti di tensione, i colpi di scena e gli scontri epici tra i protagonisti e i vari villain, siete capitati nel posto giusto. Ecco infatti a voi le cinque serie TV d’azione da vedere assolutamente almeno una volta (o anche due se le avete già viste) in Tv o in streaming.

Le 5 migliori serie TV d’azione

Il Trono di Spade: è una delle serie TV più amate della storia e ha saputo conquistare anche chi non è appassionato del genere fantasy. Tratta dai romanzi di George R. R. Martin, Il Trono di Spade mischia vari genere e con i tanti colpi di scena che la caratterizzano saprà conquistarvi (ammesso che non l’abbia già fatto).



24: tra le serie TV d’azione migliori disponibili su Netflix c’è sicuramente 24. La prima stagione è uscita nel 2001, l’ottava e ultima nel 2010. Il protagonista è l’agente federale Jack Bauer che, in ogni stagione, deve sventare delle minacce per la sicurezza degli Stati Uniti in 24 ore.

Loki: da una serie TV dei primi anni 2000 passiamo a un telefilm d’avventura del 2021. Questa serie fa parte del Marvel Cinematic Universe, è disponibile su Disney + e ha per protagonista proprio il Dio dell’Inganno interpretato da Tom Hiddleston che abbiamo spesso potuto vedere al cinema. Per gli appassionati del genere e dei supereroi è una serie TV da non perdere.

Band of Brothers: tra i telefilm d’azione e di guerra questo è uno di quelli meglio realizzati. La serie TV è prodotta da Steven Spielberg e da Tom Hanks: ambientate durante la seconda guerra mondiale, racconta la storia della Compagnia Easy del 506º Reggimento di Fanteria Paracadutista dell’esercito degli Stati Uniti.

Vikings: per certi versi è considerata da molti l’erede de Il Trono di Spade, ma in questo caso la componente fantasy non è presente. Sono invece presente l’azione, le battaglie e i tanti colpi di scena.

