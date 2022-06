Andrea Delogu e Stefano De Martino sono i conduttori di TIM Summer Hits 2022: dai cantanti a dove vederlo, tutto quello che c’è da sapere.

Tre città diverse, sette serate diverse, tantissimo artisti sia italiani che internazionali a proporre le loro canzoni dell’estate: stiamo parlando della TIM Summer Hits 2022. Le prime tre serata si terranno a Roma, dal palco di Piazza del Popolo, poi lo show musicale si sposterà prima a Portopiccolo (in provincia di Trieste) e successivamente a Rimini. Vediamo ora tutto quello che c’è da sapere riguardo a TIM Summer Hits 2022.

Dove vedere TIM Summer Hits in streaming e in TV

Se non avete la possibilità di assistere dal vivo alle serate del TIM Summer Hits 2022 potete sempre seguirlo in TV: a trasmettere le sei serata è Rai 2 ogni giovedì sera in prima serata, a partire dalle ore 21.20 circa, a partire da giovedì 30 giugno. I conduttori dello show musicale sono Andrea Delogu e Stefano De Martino. Il TIM Summer Hits 2022 in streaming si può vedere su RaiPlay.

Cantante microfono

Il TIM Summer Hits non verrà trasmesso in diretta, le prime tre serata da Piazza del Popolo a Roma verranno infatti registrate giovedì 23, venerdì 24 e sabato 25 giugno, a Portopiccolo si potrà assistere dal vivo all’evento martedì 28 e mercoledì 29 giugno, a Rimini venerdì 1 e sabato 2 luglio.

TIM Summer Hits 2022: i cantanti e il programma

Roma 23 giugno ore 21.00: Blanco, Coez, Elisa, Elodie, Fabri Fibra e Maurizio Carucci, Lazza, Marracash, Sangiovanni.

Roma 24 giugno ore 21.00: Alessandra Amoroso, Biagio Antonacci, Ghali, Gigi D’Alessio, Irama, Justin Quiles e Fred De Palma, Luigi Strangis, Madame, Marco Mengoni, Michael Bublè, Noemi & Carl Brave, Pinguhini Tattici Nucleari, Rocco Hunt & Elettra Lamborghini & Lola Indigo, Tananai, Umberto Tozzi.

Roma 15 giugno ore 21.00: Achille Lauro, Aiello, Alex, Annalisa e Boomdabash, Baby K, Fabrizio Moro, Francesco Gabbani, Francesco Renga, Gaia, Mika, Nek, Raf, Valentina Parisse.

Portopiccolo 28 e 29 giugno ore 21.00: Achille Lauro, AKA7EVEN, Albe, Alvaro Soler, Brish, Chiara Galiazzo, Coez, Deddy, Dargen D’Amico, Ditonellapiaga, Donatella Rettore e Tancredi, Elisa, Elodie, Fedez con Tananai e Mara Sattei, Francesco Gabbani, Gaudiano, Giusy Ferreri, La Rappresentante di Lista, La Rua, LDA, Marco Masini, Margherita Vicario, Mario Biondi, Matteo Romano, Michele Bravi, MR. Rain, Myss Keta, NEK, Nina Zilli, Raphael Gualazzi, Sam Ryder, Sissi, The Kolors, Tommaso Paradiso, Valentina Parissse, Vegas Jones.

Rimini 1 e 2 luglio ore 21.00: Alex, Ana Mena, Annalisa e Boomdabash, Arisa, Bob Sinclair, Clementino, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Federico Rossi, Francesca Michielin, Francesco Renga, Franco 126 e Loredana Bertè, Gabry Ponte & Lumix, Gianmaria, Giusy Ferreri, J-AX e Shade, LDA, Luche’, Luigi Strangis, Malika Ayane, Matteo Bocelli, Nina Zilli, Pristiess, Raf, Rhove, Rkomi, Rocco Hunt & Elettra Lamborghini, Rovere e Chiamamifaro, Silvia Salemi, Le vibrazioni, Willie Peyote.

