L’attrice Sandra Bullock ha deciso di fermarsi perché assolutamente sfinita, fisicamente e psicologicamente.

Ritmi frenetici, sempre lavoro e grandi responsabilità. Sandra Bullock, alla fine, dice stop, almeno per ora, dalle attività cinematografiche. Lo aveva detto in passato qualche tempo fa e lo conferma adesso speigando di essere “esaurita”.

Sandra Bullock dice stop: pausa dal cinema

Sandra Bullock

Stanca e mai ferma, Sandra Bullock dice basta ad ogni progetto legato al cinema e si prende una pausa. Un modo per rallentare e godersi di più la famiglia ed in particolare i suoi figli, Louis e Laila, di 12 e 10 anni, entrambi adottati.

Alla CBS, la nota attrice aveva detto qualche mese fa: “Voglio stare a casa. Non faccio un favore a nessuno che sta investendo in un progetto dicendo che voglio stare a casa perché sono sempre di corsa, in corsa verso la prossima cosa. Voglio solo essere presente e responsabile”.

Parole che in queste ora sono state ribadite e confermate a Hollywood Reporter: “Sono tanto esaurita, tanto stanca e non sono più in grado di prendere decisioni sagge”. E ancora: “Il lavoro è stato sempre costante per me e sono stata davvero fortunata. Mi sono resa conto che stava diventando come la mia ‘stampella’. Era come aprire sempre un frigorifero alla ricerca di qualcosa che non c’era mai”.

La donna ha anche ammesso di non essere mai soddisfatta di quanto fatto e di cercare nel lavoro ulteriore autostima anche se adesso le cose sono cambiate: “Mi sono detta: ‘smettila di cercarla qui… mettiti l’anima in pace’…”.

Di seguito un recente post Instagram dell’attrice:

