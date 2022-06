La coppia del GF Vip sta provando ad avere un bambino e sono costretti a ridurre il numero di volte in cui fanno l’amore per suggerimento del medico.

In un’intervista al settimanale Nuovo, Alex Belli e Delia Duran svelano di provare ad avere un bambino. Il medico ha suggerito alla coppia di fare l’amore ogni tre giorni per favorire il concepimento ma per loro è davvero un sacrifico. I due ex gieffini, infatti, sono noti per essere molto passionali e attivi in intimità.

Le dichiarazioni di Delia Duran e Alex Belli

DELIA DURAN

La modella spiega cosa il medico le ha suggerito di fare per rimanere incinta e, come riporta Fan Page, dichiara: “Il dottore ha detto che bisogna pazientare tra un rapporto e l’altro, in modo da far aumentare la concentrazione di spermatozoi e favorire così il concepimento. ”

Poi rivela che lei e l’attore fanno molta fatica ad avere rapporti meno frequenti: “Alex e io siamo molto passionali: ammetto che soffriamo parecchio per il limite che ci ha imposto lo specialista“. Delia Duran ha poi spiegato di stare seguendo una dieta bilanciata e di integrare anche delle vitamine per agevolare il concepimento. Se il figlio non dovesse arrivare in modo naturale però, la coppia è decisa a ricorrere alla fecondazione assistita come aveva già accennato in precedenza.

D’altronde in una lettera indirizzata alla modella, Alex Belli aveva dichiarato già l’intenzione di avere un figlio: “Sei una donna veramente speciale, una donna che voglio che sia la madre di un piccolo Belli, un bambino che crescerà nell’amore, nel nostro amore“.

