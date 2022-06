Lory Del Santo ha rivelato a quanto ammontava il suo cachet a settimana per la partecipazione all’Isola dei Famosi.

Lory Del Santo ha fatto un percorso piuttosto altisonante all’interno del reality. L’ex naufraga è uscita a causa di molte critiche sia dei suoi compagni che del pubblico. Ora a ripreso in mano la sua vita e il suo rapporto con Marco Cucolo ed è tornata a parlare dell’Isola. Ad Un giorno da pecora, l’ex concorrente rivela i suoi guadagni per la permanenza in Honduras.

Ecco quanto guadagna Lory Del Santo

Come riporta Biccy, Lory Del Santo rivela: “Quanto ho guadagnato a L’Isola dei Famosi più o meno? Valeva la pena di soffrire così tanto, perché poi è tutto relativo dal valore del personaggio. Io sono stata quasi 3 mesi, ho fatto 22 puntate. No, non siamo assolutamente pagati a puntata. Loro pagano a settimana, dipende dal valore del personaggio, credo che il minimo sia 1000€ a settimana. Varia a seconda della storia che uno ha. Se valgo più di 1.000€ a settimana? Certo, 3.000€? Non posso dirlo sono sincera, diciamo che io ho un valore inestimabile. Però di più non posso dire su questo argomento”.

Una foto di Lory

Poi l’ex naufraga parla del ritorno di fiamma con Marco dopo averlo perdonato: “Adesso sono qui con il mio compagno. Lui non ha un posto dove stare a Milano. Non ci siamo lasciati definitivamente, abbiamo avuto una scossa grave di terremoto. Le fondamenta sono state scosse. Marco non si è comportato benissimo. Ha fatto il suo percorso e si è dimenticato che esistessi. Ha scelto il gioco al posto mio. Mi sono molto offesa per ciò che ha fatto. Ha giocato d’azzardo dimenticando i sentimenti. Doveva dire una frase a mio favore e invece ha detto cose dalla parte del gruppo che mi umiliava. Ha detto che ogni tanto avevano ragione loro. L’ha fatto per non essere nominato e l’ho trovato meschino.“

