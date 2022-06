La coppia si è concessa una vacanza tra le meraviglie del Marocco e mentre erano al mercato della città hanno incontrato la nota star di Hollywood, solo che Zorzi non l’ha riconosciuta.

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani sono in vacanza in Marocco per una fuga d’amore esotica. Mentre facevano shopping nel mercatino di una città, incontrano l’attrice Shailene Woodley. Il problema è stato che il conduttore non l’ha proprio riconosciuta e il suo volto non gli diceva nulla. La reazione del suo fidanzato non si fa attendere.

La reazione di Stanzani

Tommaso Zorzi ha raccontato sui social di aver fatto degli acquisti insieme alla nota attrice Shailene Woodley ma senza riconoscerla. Il conduttore, come riporta Fan Page, dichiara: “Ero in questo negozio che provavo dei vestiti e c’era solo un camerino. Io e ste due ragazze americane ci alternavamo il camerino e ci davamo consigli. Tommy stava al telefono, ritorna e mi guarda scioccato, impacciato”.

A questo punto prende la parola il fidanzato Stanzani che dichiara: “Era Shailene Woodley, l’attrice di Divergent, Resta con me, Colpa delle stelle: la mia attrice preferita“. A questo punto, Zorzi conclude con un po’ di imbarazzo: “Le ho consigliato un look pazzesco“.

VIDEO | Tommaso mentre stava facendo shopping non ha riconosciuto l'attrice Shailene Woodley con cui si stava scambiando consigli riguardo agli outfit 😱 #tzvip pic.twitter.com/yIgBG58XgX — Tommaso Zorzi News (@infotommizorzi) June 21, 2022

Ecco il video di Tommaso Zorzi

A parte questo piccolo “incidente” di percorso, tra i due la relazione sembra andare a gonfie vele. La coppia ha festeggiato da poco un anno di relazione e sono sempre più innamorati.

