La star di Hollywood Sandra Bullock ha dichiarato di voler lasciare il mondo del cinema per un po’, ma il suo non è un addio definitivo.

Sandra Bullock è stata una delle attrici più famose alla fine degli anni ’90, quando uscirono film cult come “Speed”, “Amori & Incantesimi” o “Miss FBI”. L’attrice sta attualmente promuovendo il suo film “The Lost City”, con Channing Tatum e Daniel Radcliffe.

L’attrice, però, ha dato un annuncio importante che ha scioccato i suoi fan in tutto il mondo. Sandra Bullock, infatti, ha dichiarato di volersi fermare per un po’, per dedicarsi a ciò che la rende davvero felice, ovvero la sua famiglia.

In un’intervista a Entertainment Tonight, la star ha detto: “Prendo molto sul serio il mio lavoro quando sono al lavoro. Ma ora voglio solo essere 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con i miei bambini e la mia famiglia. È lì che sarò per un po’. Tornerò magari tra cinque anni, quando i miei figli saranno adolescenti”

L’ attrice 57enne è madre di due figli, suo figlio Louis Bullock, 12 anni, e sua figlia Laila Bullock, 10 anni. La Bullock ha adottato sia Louis che Laila nel 2010 e poi nel 2015 e attualmente è loro co-genitore insieme al suo partner Bryan Randall, con cui sta dal 2015.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG