Wanda Nara si ritrova ancora una volta nel bel mezzo di uno scandalo: il suo account social è stato attaccato da un hacker, che ha rivelato alcuni messaggi privati, in cui spunta anche un altro calciatore.

A causa di questo attacco, infatti, sono stati svelati alcuni segreti della modella e showgirl argentina, sposata con il calciatore Mauro Icardi. L’hacker ha diffuso sul web screenshot di alcune chat private di Wanda, in cui si leggono scambi di opinioni e anche qualche avances.

Infatti, tra i messaggi spunta quello del calciatore del River Plate in prestito all’Atlanta Ezequiel Barco, che la riempie di complimenti adulatori. Inoltre, anche gli scambi di messaggi con Eugenia China Suarez, la presunta amante di suo marito.

Dopo momenti di panico, Wanda Nara ha commentato l’accaduto: “Ebbene, eccomi qui dopo una lunga notte. Hanno provato fino alle 6, 7 del mattino, a continuare a prendere il mio profilo, a un certo punto non ha funzionato più niente… Ma io non ho niente da nascondere”

