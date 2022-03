Dopo la vittoria al Grande Fratello Vip 6, Jessica svela cosa le avrebbe detto Barù sul loro rapporto: le dichiarazioni sono forti.

Sono passati pochi giorni dalla sua vittoria, e dopo i festeggiamenti con la sua famiglia, Jessica torna a pensare a Barù. Proprio su di lui rivela la verità su cosa il gieffino le avrebbe detto sotto la capanna dove pare che i due si siano baciati.

Le dichiarazioni di Jessica Selassiè

Come riporta Caffeina, nella prima intervista post-vittoria Jessica avrebbe dichiarato: “Mi dicevano tutti di stare attenta, che giocava, ma sono convinta che quello che ho visto fosse vero. Ci vogliamo bene, se non ci sarà di più è stato comunque bello”. La gieffina svela tutto: “Cosa mi ha detto sotto la capanna? Che c’è attrazione fisica. Mi ha detto che non voleva avere nulla sotto le telecamere e di aspettare la fine del programma. Quindi ci rivedremo. Altrimenti ho la fila di uomini che mi cercano”.

Con queste parole la vincitrice del GF Vip 6 ha dunque rivelato l’arcano. Se così dovesse essere le cose tra Jessica e Barù potrebbero cambiare in modo decisivo. Nel programma, il food blogger ha sempre dichiarato che per la principessa provasse un’amicizia e nulla di più, ma le ultime parole di Jessica lasciano intendere la possibilità di una storia dopo il reality. Sarà davvero così?

