Dopo la fine del matrimonio con Tomaso Trussardi, la conduttrice è stata pizzicata a baciare un altro uomo: ecco chi è.

Michelle Hunziker è stata beccata a baciare Giovanni Angiolini. Dopo la fine del matrimonio con Tomaso, la conduttrice è stata fotografata affianco a lui che potrebbe essere il suo nuovo fidanzato.

Nuova relazione per Michelle Hunziker?

Come riporta Today: “A due mesi dall’annuncio della separazione da Trussardi – arrivata con una nota congiunta della coppia, legata da undici anni e da due figlie, Celeste e Sole – Michelle sembra aver già ritrovato l’amore. Accanto a lei, a sorpresa, Giovanni Angiolini, noto alla cronaca rosa per essere un ex concorrente del Grande Fratello. Sarebbe lui l’uomo che le ha conquistato il cuore dopo l’addio al noto imprenditore. “

Le immagine verranno pubblicato dal settimanale tedesco “Bunte” con tanto di bacio che lascia davvero poco spazio all’immaginazione. I due sono stati avvistati insieme in Sardegna mentre passeggiavano insieme, scambiandosi effusioni. Ovviamente, non ci sono dichiarazioni da parte dei due ma le immagini parlano chiaro, quanto meno c’è l’inizio di un flirt se non una vera e propria relazione. Il numero del giornale sarà in edicola il 17 marzo, che presenterà il bacio tra i due in copertina.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG