C’è chi parla di un ritorno del man game nel reality a settembre che, piaccia o meno, è stato il protagonista di questa edizione del GF: lui stesso svela la decisione.

C’è chi lo ama e chi lo odia, chi vorrebbe un suo ritorno al GF Vip e chi ne ha avuto abbastanza di lui. A spiegare se esiste effettivamente la possibilità di rientrare nel reality a settembre è proprio Alex Belli. In un’intervista a Casa Chi, l’attore rivela dei dettagli sul suo futuro nella Casa?

Le dichiarazioni di Alex Belli

Come riporta Novella 2000, in riferimento a Biccy, Alex Belli dichiara: “Se tornerò nella prossima edizione? Ma sai, per adesso diciamo che voglio un attimino disintossicarmi e desidero tornare al mio lavoro per far tornare a viaggiare il mio studio. Poi mi piacerebbe tornare sul set di una fiction televisiva, quindi voglio tornare a quello che so fare oltre i reality. Però poi chi lo può dire con estrema certezza? Staremo a vedere“.

L’attore ha poi spiegato cosa pensa della vittoria di Jessica Selassiè e com’è il rapporto con Delia Duran dopo la Casa: “Sono felice per la vittoria di Jessica. Lei per me è una ragazza che ha fatto un percorso incredibile. Io sono stato vicino a lei fin da subito quindi sono contento. Poi sono felice anche per Delia, perché la vittoria non è tutto. Il percorso che abbiamo fatto io e lei è stato bello e abbiamo dato tutti noi stessi e questo va detto. Questo è stato il nostro GF Vip. Ci siamo esposti ed abbiamo messo in gioco tutto”.

Riproduzione riservata © 2022 - DG