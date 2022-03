Il calciatore e la sua compagna hanno deciso di sposarsi l’11 giugno e poi hanno rivelato i favolosi dettagli sulle loro nozze.

Kevin-Prince Boateng e Valentina Fradegrada si sposeranno all’inizio dell’estate e hanno già le idee chiare. In occasione di un’intervista a Vanity Fair, la coppia affiatata svela com’ è avvenuta la proposta di nozze e le prime idee sulla location e i dettagli del grande giorno.

Le dichiarazioni di Prince e Valentina

Come riporta Vanity Fair, Prince e Valentina hanno già le idee chiare sul matrimonio: “Prince partecipa a ogni decisione. Oltre alla location, che non vogliamo ancora svelare, sono due: affidarci al prezioso aiuto di Enzo Miccio, wedding designer, che ci sta supportando in ogni nostra scelta, e sposarci non solo nella realtà ma anche nel Metaverso. ” E ancora la campionessa dichiara: “Comunque, tra le mie varie attività c’è anche un progetto molto grande nel Metaverso di OVR, la piattaforma che ritengo più adatta a ospitare eventi. Così, ho pensato che potesse essere carino, attuale e interessante condividere online il giorno del matrimonio con i nostri “fans”.

La coppia parla poi delle tradizione che intendono rispettare e quelle che, invece, lasceranno andare: “Per quanto mi riguarda il lancio del bouquet”. P. “Però non dormiremo separati la notte prima del sì”. V. “Non ci sposeremo in chiesa, di conseguenza non seguiremo il corso prematrimoniale. Allora abbiamo deciso di fare terapia di coppia una volta alla settimana: per assicurarci un contesto neutrale dove parlare di tutto, migliorare il nostro modo di comunicare, metterci alla prova”.

