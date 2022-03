La bellissima modella rivela di essersi fatta un ritocchino al naso quando era più giovane e di essersene in seguito pentita.

In occasione di un’intervista a Vogue, Bella Hadid ripercorre tutta la sua carriera da modella sin dagli esordi, spiegandola da un punto di vista più intimo e umano. Ammette anche di essersi rifatta il naso e racconta i motivi che l’hanno spinta e il pentimento successivo.

Le dichiarazioni di Bella Hadid

Come riporta Whoopsee, Bella Hadid racconta di essersi rifatta il naso a 14 anni ma poi dichiara che avrebbe voluto tenere il naso dei suoi nonni e di essersi dunque pentita in seguito. La modella però aggiunge: “Le persone pensano che abbia completamente rifatto la mia faccia solo per una foto di me da adolescente dove sembro gonfia. Sono abbastanza sicura che voi non siete uguali a quando avevate 13 anni, giusto? Non ho mai fatto filler. Mettiamoci un punto. Non ho problemi con i filler ma non sono per me. Chiunque pensi che abbia fatto il lifting agli occhi o come si chiama – è nastro per il viso! Il trucco più vecchio di tutti. Tutto quello che faccio nella mia vita personale è letteralmente assicurarmi che il mio stato mentale rimanga al di sopra “dell’acqua”. La moda può farti o distruggerti.“

Riproduzione riservata © 2022 - DG