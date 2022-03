L’ex tronista e gieffino Luca Onestini ha rivelato di aver messo fine alla storia con la sua fidanzata Cristina. Ecco i dettagli rivelati sui social.

Brutte novità per Luca Onestini, l’ex tronista che si era innamorato della giornalista spagnola Cristina Porta, relazione che purtroppo è arrivata già al capolinea.

I due si sono conosciuto nell’ambito di un reality in Spagna, dove subito è scoppiata una forte passione. Ma, già nei giorni scorsi girava voce che i due fossero in crisi, rumors confermati proprio da Onestini.

Ecco quello che ha detto sulla rottura, tramite le sue stories su Instagram: “Se la mia presenza disturba, io preferisco eliminare il disturbo. Sono in hotel da ieri, non per mia decisione. Sia chiaro. Devo sopportare che non mi risponda nemmeno al cellulare. E se lo fa è solo per dirmi di non tornare a casa quando era quello che volevo di più. Non ha tempo per rispondermi, ma per scrivere un tweet dicendo che si sente sola ha tempo. Quando è stata lei che mi ha detto di non tornare a casa prima delle cinque per evitare di vedermi. Tutto questo mi fa molto male e non me lo merito. Basta bugie. Ieri abbiamo parlato e abbiamo deciso che non si può continuare così. Che ognuno segua la sua strada e che lo facciamo separatamente. Un bacio”

Un messaggio chiaro e forte, con non poco risentimento, che prova la definitiva rottura con Cristina. Insomma, un’altra delusione per Luca che, dopo la lunga relazione con Ivana Mrazova, si ritrova ancora una volta single, pronto per ricominciare da zero.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG