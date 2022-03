L’influencer e imprenditrice ha parlato del secondo parto, avvenuto poco più di un mese fa, raccontando quanto è stato difficile.

Poco più di un mese dopo aver dato alla luce il suo secondo figlio con Travis Scott, Kylie Jenner è intervenuta nelle sue storie di Instagram martedì, per aprirsi sulla sua salute mentale, fisica e spirituale.

In particolare, Kyle parla del suo ultimo parto, dopo il quale ha dato alla luce il suo secondogenito. Nelle sue parole, si percepisce la difficoltà provata in quei momenti, che non sono semplici per nessuna mamma:

“Voglio solo dire a tutte le mie mamme dopo il parto, che il postpartum non è stato facile. Non è stato facile, è molto difficile. Questa esperienza per me personalmente è stata un po’ più difficile che con mia figlia. Non è facile mentalmente, fisicamente, spiritualmente. Non volevo semplicemente tornare senza dirlo, non è stato facile per me. Va bene anche non essere a posto. Quando l’ho capito, mi sono resa conto che stavo esercitando una certa pressione su me stessa, ecco perché continuo a ricordare a me stessa che ho dato la vita a un essere umano”

Insomma, un crollo a cui non era preparata Kyle Jenner, che con la prima gravidanza ha avuto un’esperienza totalmente differente. Ora, però, sta meglio, sta recuperando la salute e le forze e riesce a concentrarsi di più su nuovi progetti.

Riproduzione riservata © 2022 - DG