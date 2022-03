L’ex Miss Italia Carolina Stramare racconta dell’ennesimo episodio di stalking e si sfoga con i suoi follower.

La ex Miss Italia Carolina Stramare, modella e presentatrice, ha condiviso una storia molto angosciante che la riguarda. La giovane showgirl è, infatti, vittima di stalking da parte di un ennesimo molestatore che la tormenta.

Nelle sue stories su Instagram, Carolina confessa che ogni volta deve cambiare numero di telefono, a causa dei numerosi messaggi inquietanti che le arrivano. Però non ha paura, come svela lei stessa: “Ho una fortissima calamita per questa categoria di psicopatici. Io ormai sono abituata a cambiare numero di telefono 12 volte l’anno. Ogni volta che cambio casa metto telecamere e allarmi. Ci sono abituata anche se mi scoccia, a volte non ricordo l’ultimo numero. Questo non è uno psicopatico, ma semplicemente un cazzaro. Gli psicopatici si presentano sotto casa, i cazzari come questo vogliono farti lo scherzetto del martedì pomeriggio, per movimentarlo di più. Quando sono nel mio nido d’amore, da sola, sono molto tranquilla”

Carolina poi ammette di aver scelto la sua casa in un condominio, per sentirsi più al sicuro grazie a portiere e telecamere: “Sono del team condominio. Non riesco a concepire le donne che abitano da sole in zone isolate. Io quando ho cercato casa i requisiti erano condominio, portineria e telecamere”

