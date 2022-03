La conduttrice Giorgia Venturini ha annunciato di essere in dolce attesa, una notizia che ha intenerito tutti i suoi follower.

Giorgia Venturini, conduttrice di X-Style, ha tenuto nascosta la sua gravidanza per ben 5 mesi, ma ora ha svelato il suo segreto a tutti pubblicamente.

Per farlo ha scelto le pagine del settimanale Chi a cui ha confessato: “Questa gravidanza la desideravamo da tanto. “Non ho avuto nessun fastidio fisico. Psicologicamente sto iniziando a sentirla adesso. Con i primi movimenti e i primi crampi, invece, l’emozione sale e con lei anche la voglia di vederla”

Giorgia aspetta una bimba e la chiamerà Sole Tea. La notizia della sua gravidanza è arrivata nel giorno del compleanno di sua mamma, che oggi non c’è più: “Lei avrebbe voluto una nipotina e non credo che sia un caso. Sole Tea. Sole perché è la vita e la mia passione. Tea come mia mamma”

Da qualche anno, Giorgia Venturini fa coppia con l’imprenditore Marco De Santis, con il quale non vede l’ora di convolare a nozze.

