Dopo il Grande Fratello, l’ex gieffina risponde alle critiche sui social che la definiscono “lavapiatti” per la dedizione alla pulizia che l’ha caratterizzata nella Casa.

Dopo la fine del reality, Manila Nazzaro è stata definita più volte “lavapiatti” sui social per essersi occupata spesso della pulizia nella Casa del GF. L’ex Miss risponde alle accuse con diplomazia, dicendo di essere fiera di questo suo aspetto.

Le dichiarazioni di Manila Nazzaro

Come riporta Fan Page, Manila Nazzaro risponde sui social a chi la definisce “lavapiatti”: “Pensano dì offendermi chiamandomi lavapiatti? Rispettare e darsi da fare nei confronti dì tutto e tutti credo sia il principio base per convivere e non farsi guerre inutili ed io sono orgogliosa dì essere così”. Il percorso dell’ex Miss nel reality è stato caratterizzato da alti e bassi, amicizie sfumate e avvicinamenti inaspettati. Il suo percorso inizialmente era legato a quello di Katia Ricciarelli e Soleil Sorge alla quale la gieffina era particolarmente legata.

Le cose sono poi andate male e tra lei e le sue due inseparabili amiche i rapporti si sono freddati. Sopratutto tra lei e la soprano le cose sono andate sempre peggio sino ad allontanarsi del tutto l’una dall’altra. In ogni caso, il percorso di Manila è stato senza alcun dubbio tra i più apprezzati del GF Vip 6. Ecco il post:

da prima dell'inizio del GF che tifavo per te Mani, sei stata 6 mesi in quella casa e meritavi di stare in finale perché hai fatto un percorso stupendo e non badare alla gente che ti giudica come lavapiatti,per me sei stata una donna stupenda e vera.sempre con te❤️@Manilanazzaro pic.twitter.com/NBceM2epBQ — Carmen❤️🤺 (@ptn_my_life) March 15, 2022

Riproduzione riservata © 2022 - DG