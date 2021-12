Donna bella, raffinata e particolarmente attiva nel sociale: questo e molto altro da scoprire sulla splendida Giorgia Venturini!

Il suo nome è accostato a quello di Nicole Minetti per via della loro storica amicizia, ma chi è davvero Giorgia Venturini, e cosa si sa esattamente sul suo conto? A queste domande daremo una risposta, partendo dalla sua biografia sino a toccare gli aspetti più ‘social’ della sua identità. La notorietà è certamente cresciuta grazie alla tv, in particolare all’edizione 2019 dell’Isola dei Famosi, alla quale è arrivata dopo il percorso di Saranno Isolani. E poi come conduttrice di X Style, su Canale 5, e in radio. Scopriamo di più su di lei.

Chi è Giorgia Venturini, la biografia

Giorgia Venturini è nata a Novafeltria, provincia di Rimini, il 15 agosto 1983 sotto il segno del Leone. Bella e ‘ruggente’, proprio come il segno zodiacale che le appartiene! Ha trascorso la sua infanzia a Pennabilli, borgo dalle magiche sfumature poco lontano dalla città natia.

Ha frequentato il liceo linguistico, prima di trasferirsi a Firenze per iscriversi all’università…Ha una laurea in Igiene dentale, e ha iniziato a lavorare proprio nella culla della cultura toscana…

La vita privata di Giorgia Venturini

Nel cuore di Giorgia Venturini – per quanto ci risulta almeno sino al 2015 – una grande storia d’amore con un imprenditore, Marco, ormai suo ex fidanzato.

Non sappiamo se si sia poi legata a un altro uomo, ma quel che è certo è che la sua personalità dirompente catalizza le attenzioni del gossip. Tempo fa, infatti, si parlò di un presunto flirt con un celebre ex di Naomi Campbell: Vladimir Doronin…

Come riportato dal Resto del Carlino, quella con l’allora 51enne magnate russo (noto come il ‘Trump di Mosca’) sarebbe stata solo una semplice amicizia…

Ma Giorgia Venturini ha solleticato le cronache rosa anche con la sua apparizione al fianco di Leonardo DiCaprio in una edizione del Festival di Cannes…

Attualmente pare essere single, e anche sui social non compare mai in lieta compagnia.

Vive a Roma, dove ha passato anche il lockdown dovuto alla pandemia di Covid-19. Non si hanno informazioni sui suoi guadagni.

Giorgia Venturini: 6 cose che non sai…

– Dell’amicizia tra la Venturini e Nicole Minetti (e Silvio Berlusconi) si è fatto un gran parlare, e sappiamo che la bella igienista dentale le ha dato un curioso soprannome: ‘Sisty’!

– A Roma, archiviata l’idea di aprire uno studio dentistico, ha intrapreso una brillante carriera nel settore delle pubbliche relazioni per una casa di produzione cinematografica…

– Si è sempre avvicinata con grande dedizione al mondo del volontariato ed è una donna particolarmente attenta alla tutela delle persone in difficoltà.

– Giorgia Venturini ama gli animali ed è attiva anche nella lotta al randagismo…Rum è stato il suo primo cane dopo un’intera vita in compagnia dei gatti!

– Con il suo profilo Instagram, davvero seguitissimo, non smette di stupire tra selfie davanti allo specchio e scatti al mare…

– La Venturini ha diversi tatuaggi, due dei quali sono ben visibili sul braccio sinistro: una scritta all’interno del polso e il simbolo dell’infinito sul gomito.

