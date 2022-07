L’ex volto della tv Karina Cascella ha parlato della sua carriera televisiva e dei motivi che l’hanno spinta a “sparire” dal piccolo schermo.

Mai banale e sempre tagliente nelle sue affermazioni. Karina Cascella è di recente tornata a parlare dei motivi che l’hanno spinta ad abbandonare, in parte, il mondo dello spettacolo. Via dai reality e dal suo ruolo di opinionista, la donna si sta dedicando al suo ristorante e agli affari.

Karina Cascella: i reality e l’addio alla tv

Karina Cascella

In una recente intervista a LiberoQuotidiano che sta diventato virale in queste ore, Karina Cascella ha spiegato perché ha detto addio o quasi alla tv: “Reality? Non è una questione di soldi, non li farei mai. Non sono una che vive sotto i riflettori, se c’è quella luce mi fa piacere ma se non c’è fa lo stesso. Sicuramente sarei l’opinionista perfetta per un reality show”.

Poi, spiegando meglio l’allontanamento dal piccolo schermo: “Negli ultimi tempi ero un po’ satura di litigi fini a se stessi, A me piace confrontarmi con persone capaci di capire l’argomento, ma spesso mi ritrovavo a parlare con persone che non sapevano nemmeno dove si trovassero. La gente è stufa di sentire sempre le stesse cose e di non vedere qualcuno che dice invece come stiano le cose. A volte c’è gente che pensa determinate cose, ma non le può dire”.

Parole che confermano anche alcune sue recenti dichiarazioni: “Grande Fratello? Per carità. Non ci penso neanche lontanamente. Sarei perfetta, sì, per litigare con chiunque, perché non sopporterei di vivere con gente che non conosco e che non ho scelto soprattutto. Ma per fortuna non mi è mai passato per la mente di partecipare”.

Di seguito, invece, un recente post della donna su Instagram che pare alludere ad un matrimonio in arrivo per altro celebrato, per finta, nelle sue recenti stories:

