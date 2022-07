L’opinionista e commentatore tv Tommaso Zorzi ha detto la sua sul recente sciopero dei tassisti che sta creando non pochi problemi.

Uno sciopero che sta paralizzando un po’ tutta Italia quello di questi giorni da parte dei tassisti. Una situazione che anche Tommaso Zorzi ha commentato a TZ101, appuntamento settimanale del programma ‘Facciamo finta che’ di R101. Nelle dichiarazioni rilasciate il tono polemico non manca…

Tommaso Zorzi e lo sciopero dei tassisti

Tommaso Zorzi

“Ormai sono tre giorni che c’è questo sciopero, che ormai possiamo chiamare interruzione di pubblico servizio, perché gli scioperi andrebbero annunciati ma poi non possono essere prolungati per tutto questo tempo”, ha detto Tommaso Zorzi senza giri di parole.

Poi, proseguendo la sua analisi: “I tassisti stanno dando dimostrazioni di sommossa. È una categoria di persone che, chiaramente senza fare di tutta l’erba un fascio, hanno creato questa lobby e si sentono molto forti e sono poco inclini a qualunque tipo di cambiamento e di evoluzione perché a loro è sempre andata bene così”.

Sulla situazione creatasi a Roma e sull’impossibilità di muoversi in taxi: “Ultimamente cerco alternative perché quello che stanno facendo davanti a Palazzo Chigi è inaccettabile e poi la polizia è intervenuta qualche mese fa con manganellate e arresti in una manifestazione pacifica di studenti. I tassisti sono fuori con fumogeni, bloccando Via del Corso, e non succede niente”. E ancora: “Questa cosa qua a me fa un po’ paura perché significa che in Italia esistono categorie che sono più protette di altre. È incredibile che ci siano cori sessisti, che siano impuniti, e che questo sia un veicolo per poi alla fine non far passare un DDL concorrenza. Non si capisce veramente come gestirla”.

Di recente contro i tassisti si era espressa anche Selvaggia Lucarelli che però aveva ricevuto di contro una risposta decisamente forte con cori e insulti.

Di seguito, invece, uno dei recenti post Instagram divertenti di Zorzi:

