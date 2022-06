Karina Cascella sarebbe pronta a tornare a fare l’opinionista di Uomini e Donne: le parole ai fan e il parere sul GF Vip.

Impegnata col lavoro al ristorante, Karina Cascella non manca però di tenere aggiornati i suoi tanti seguaci sui social con le sue recenti mosse. Ultimamente, la donna ha girato diverse mete esotiche e ha mostrato parecchi luoghi molto suggestivi. Tra una pausa e un’altra, eccola dedicarsi anche a qualche Q&A durante i quali ha svelato qualche pensiero a proposito di un potenziale ritorno da opinioni sta a Uomini e Donne, e anche ad una ipotetica partecipazione al GF Vip.

Karina Cascella: da Uomini e Donne al GF Vip

Rispondendo ai suoi fan che le chiedevano un parere su Uomini e Donne e un suo potenziale ritorno nella squadra di opinionisti di Maria De Filippi, Karina Cascella ha risposto: “A Uomini e Donne tornerei anche domani. È stata la mia prima ‘casa’ e mi divertirei da morire. Ne avrei di cose da dire lì ad alcuni… specie del trono over”, ha commentato senza svelare, però, con chi vorrebbe parlare e magari discutere.

Parere decisamente diverso per quanto riguarda il Grande Fratello Vip sul quale erano girate voci di una sua ipotetica partecipazione nella prossima edizione: “Per carità. Non ci penso neanche lontanamente. Sarei perfetta, sì, per litigare con chiunque, perché non sopporterei di vivere con gente che non conosco e che non ho scelto soprattutto. Ma per fortuna non mi è mai passato per la mente di partecipare”, ha concluso.

Di seguito, invece, un recente post Instagram della Cascella con una riflessione importante:

