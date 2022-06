Botta e risposta tra Giorgia Soleri e un utente social che la attaccava per i peli “ostentati”. La donna ha pubblicato i messaggi ricevuti.

Compagna di Damiano dei Maneskin, ma soprattutto scrittrice e influencer. Ed ecco perché Giorgia Soleri fa ancora tanto discutere. In modo particolare la sua decisione di mostrarsi sempre più spesso senza essersi depilata, tra ascelle, gambe e non solo. Dopo uno degli ultimi post, la donna è stata attaccata per aver, a detta di un utente social, “ostentato” questa sua scelta.

Giorgia Soleri attaccata sui social per i peli

Giorgia Soleri, sempre molto attenta a difendere i diritti delle donne su ogni tema, non cambia di una virgola il suo modo di porsi e anche in queste ore, attraverso le sue storie Instagram, non ha avuto paura a mostrarsi con le sopracciglia non curate, i baffetti in vista e le ascelle non depilate. Una situazione che ha generato grande dibattito tra i suoi seguaci tanto che qualche utente ha deciso di scriverle in privato attaccandola e accusandola di esibizionismo.

“Quelle sopracciglia discutibili sono semplice esibizionismo per far parlare di te. Non è forma di libertà ma solo capacità di vendere la tua immagine”, le ha scritto un follower il cui messaggio è stato reso pubblico dalla Soleri. Con queste parole, anche la risposta della donna che ha fatto riferimento al fatto che a lei piace essere al naturale o che probabilmente, in questa determinata occasione non abbia avuto “sbatti” di depilarsi.

L’hater, però, a questa risposta, ha proseguito: “Gridare alla libertà di non curarsi esteticamente è solo un modo di attirare l’attenzione. Libera di fare come si crede, ma non ritengo sia sinonimo in assoluto di libertà”.

Anche in questo caso la risposta non si è fatta attendere: “Grazie per spiegarci cos’è la libertà di gestire il proprio corpo per le donne. Ne avevamo bisogno”, la risposta ironica della fidanzata di Damiano dei Maneskin.

Di seguito un recente post Instagram della Soleri:

Riproduzione riservata © 2022 - DG