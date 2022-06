Dopo la rottura della relazione con Andrea Ruggieri, Anna Falchi sembra di nuovo felice ed è stata vista insieme ad un altro uomo…

Pare proprio che Anna Falchi sia tornata a sorridere. Ci sarebbe un nuovo amore per la bella showgirl che dopo la rottura con Andrea Ruggieri è stata pizzicata in compagnia di un altro uomo. Secondo Chi, si tratterebbe di Walter Rodinò, col quale la donna non ha avuto problemi a mostrarsi in atteggiamenti romantici per le vie di Roma.

Anna Falchi, nuovo amore per la showgirl

Anna Falchi

Dopo la conferma della rottura della relazione con Andrea Ruggieri, Anna Falchi è tornata a sorridere e, a quanto pare, anche a ritrovare l’amore. Come si legge – e si vede – sul settimanale Chi, infatti, eccola passeggiare per le strade di Roma insieme ad un uomo sulla cinquantina. Si tratterebbe di Walter Rodinò, 50enne che lavora nell’ambito della comunicazione.

L’atmosfera della vie della Capitale colta dagli scatti del settimanale ha reso le foto e “lo scoop” ancora più romantico. Anna Falchi non ha fatto mancare dolci effusioni con l’uomo in una serata trascorsa al ristorante Pacifico, all’interno di Palazzo Dama a Piazza del Popolo, nel cuore di Roma.

Sguardi di complicità, effusioni dolci e anche qualche bacio non lasciano dubbi sul fatto che la frequentazione stia andando a gonfie vele. Da quanto si apprende, i due si conoscevano già in precedenza ma conducevano vite separate. Poi, il destino li ha messi uno davanti all’altro e ora pare proprio che i due si siano trovati.

Una bella notizia, quindi, per la Falchi alla quale tutti i suoi fan augurano di essere felice e serena.

Di seguito il post Instagram di Chi dove è possibile leggere un piccolo estratto della notizia sulla showgirl:

