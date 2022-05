La storia d’amore tra Anna Falchi e Andrea Ruggieri sarebbe finita. L’indiscrezione vedrebbe la donna essere andata via di casa.

Cosa succede tra Anna Falchi e Andrea Ruggieri? La storia d’amore tra i due potrebbe essersi conclusa. Nessuna notizia ufficiale ma un’indiscrezione ripresa da Dagospia che avrebbe ipotizzato la fine della relazione tra la nota conduttrice e il suo compagno.

Anna Falchi single: finita la storia con Ruggieri?

Anna Falchi

Anna Falchi si è lasciata con Andrea Ruggieri? La conduttrice de ‘I Fatti Vostri’ sarebbe tornata di nuovo single dopo una relazione molto lunga con l’uomo. Come anticipato, non ci sono notizie ufficiali in merito ma solo un’indiscrezione con tanto di indizio relativo alla separazione tra i due.

Da quanto si apprende dal pettegolezzo di Dagospia la presentatrice televisiva avrebbe chiuso la storia o per lo meno avrebbe fatto il primo passo verso la chiusura.

Non ci sono particolari in merito alla rottura tra i due ma solo un racconto nel quale si spiega come la donna avrebbe cambiato già casa, lasciando l’abitazione nella quale viveva con Ruggieri. “Anna Falchi e Andrea Ruggieri si sono lasciati. Dopo una lunga crisi, la showgirl ha fatto la valigia e ha cambiato casa”, si legge nel gossip.

Sarà vero? Per il momento non si sa altro. Anzi, per la verità sappiamo che i due avrebbero dovuto presto fare un viaggio insieme. Un’avventura che Ruggieri aveva regalato alla compagna per il suo 50esimo compleanno. Se i due partiranno insieme o meno lo scopriremo presto. Occorrerà stare sintonizzati sui profili social dei due ed in particolare di quello della donna, sempre molto attiva.

Di seguito uno degli ultimi post Instagram della Falchi in tutto il suo splendore:

