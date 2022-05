Morto Alex De Benedictis, storico manager dei Pooh. Il ricordo straziante di Red Canzian sui social e le parole toccanti per la famiglia.

Una perdita davvero importante per Red Canzian che in queste ore ha salutato Alex De Benedictis, storico manager dei Pooh che dopo lo scioglimento del gruppo aveva continuato a seguire l’artista come “solista”. Sui social, precisamente su Facebook, il messaggio straziante del cantante.

Red Canzian piange il manager: “Lascia un figlio di 4 anni…”

Red Canzian

Stroncato in pochi mesi da un tumore, Alex De Benedictis, storico ex manager dei Pooh, aveva 49 anni dopo lo sciogliemento del gruppo si era occupato di seguire la carriera artistica di Red Canzian. L’uomo lascia una moglie e il loro bambino di 4 anni.

Sui social, tutti i componenti del gruppo musicale hanno voluto dire la loro per dare un ultimo saluto all’uomo. In particolare spicca il messaggio proprio di Red Canzian che era decisamente affezionato al manager: “Oggi Alex ci ha lasciato. A causa di un tumore devastante che in quattro mesi ha fatto il suo maledetto lavoro”. Il cantante ha raccontato il calvario della malattia vissuta dal 49enne: “Alex e Polly, con il loro bimbo meraviglioso vivevano da qualche anno a Lanzarote. Proprio da lì, Polly, mi mandò una richiesta d’aiuto dicendomi che Alex era a letto da due settimane e che non riusciva ad alzarsi a causa di una serie di metastasi che avevano intaccato il suo corpo, comprese anche alcune vertebre”.

E ancora: “Con l’aiuto del fratello di Bea, siamo riusciti a far accogliere Alex al San Raffaele di Milano. E’ stato trasportato in Italia e operato e aveva cominciato le radioterapie. Dopo una nostra visita due settimane fa, sembrava che qualcosa stesse succedendo, sembrava che stesse reagendo bene, che avesse voglia di lottare… Aveva ripreso a mandarci messaggini con i suoi cuoricini blu. Poi qualche giorno fa un’altra crisi, un’altra emorragia. Ieri sera si è addormentato verso le 18 e oggi a mezzogiorno si è spento. Polly è stata grande e ha lottato per Alex fino all’ultimo attimo. Alex lascia la moglie, il loro bimbo, Aron, di 4 anni e la mamma Paola. Che la terra ti sia lieve amico caro”, le parole nel post Facebook.

Come si intuisce dalle parole dell’artista, tra Red Canzian e Alex De Benedictis c’era una profonda amicizia oltre che un solido rapporto lavorativo. Da quanto si apprende era stato proprio il cantante qualche anno fa a celebrare le nozze civili del manager.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG