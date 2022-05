Loredana Lecciso ha deciso di dire addio alla televisione e dedicarsi a ben altre vicende. L’annuncio è della stessa compagna di Al Bano.

Loredana Lecciso ha deciso di non provare più la carriera nella televisione. La compagna di Al Bano, che nonostante le indiscrezioni sul possibile matrimonio con l’artista, non è ancora convolata a nozze con l’uomo, ha parlato nel corso di in un’intervista a Grand Hotel svelando di cosa vuole definitivamente occuparsi.

Loredana Lecciso, addio alla tv: ecco il nuovo lavoro

Loredana Lecciso

A quasi 50 anni, Loredana Lecciso ha detto addio al mondo dello spettacolo. Da tempo, ormai, le sue apparizioni televisive sono sempre più sporadiche anche per sua scelta dato che, come confessato dalla stessa showgirl, si è trovata a rifiutare anche proposte importanti per diversi reality show, come Grande Fratello Vip e Isola dei Famosi.

“Faccio la mamma a tempo pieno, mi prendo cura delle rose che ho piantato insieme ad Al Bano e sto lavorando ad una linea di abbigliamento tutta mia”, ha spiegato la Lecciso. “Sono tornata a essere giornalista pubblicista e vorrei cominciare a fare piccole collaborazioni raccontando la Puglia, il mio Salento. Sto valutando alcune proposte”.

In modo particolare sull’essere madre ed occuparsi dei figli: “Faccio la mamma a tempo pieno. Per certi versi è più impegnativo adesso. Prima tendevo a delegare parecchio le mansioni di madre e in questo ho sicuramente sbagliato. Ma adesso seguo tutto ciò che fanno, forse anche troppo. Partecipo alla loro vita, studio con loro, mi interesso ai loro gusti”.

Di seguito un recente post Instagram della Lecciso con i suoi figli:

