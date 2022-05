Gioia per il matrimonio Valli-Fantini anche se non sono mancati attimi di “spavento” con le damigelle che hanno rischiato una brutta caduta.

Erano le nozze più attese del mese e Beatrice Valli e Marco Fantini non hanno tradito. La coppia si è sposata a Capri e al loro matrimonio, andato in scena dopo ben due rinvii a causa della pandemia, tra gli invitati dei due, conosciutosi, a Uomini e Donne, si sono visti tanti volti noti come Elettra Lamborghini ed Aurora Ramazzotti. A prendersi la scena, per pochi istanti, però, sono state le damigelle della sposa che hanno rischiato una rovinosa caduta per le scale.

Matrimonio Valli-Fantini: che rischio per le damigelle!

Beatrice Valli Marco Fantini

Come detto, sebbene la cerimonia sia andata alla perfezione, visto anche il suo costo, a prendersi la scena nel corso del matrimonio Valli-Fantini sono state, per alcuni istanti, le damigelle, Ludovica e Eleonora Valli, sorelle della sposa.

Le due ragazze hanno regalato un momento esilarante durante la discesa verso l’altare. Le donne hanno rischiato di cadere giù per tutta la scalinata, forse per colpa degli abiti indossati o delle scarpe, o più semplicemente per l’emozione del momento.

A perdere l’equilibrio prima una e poi l’altra ma per fortuna sono state entrambe in grado di gestirsi ed evitare caduta e brutta figura. Tra gli ospiti in molti sembravano pronti ad intervenire, ma per fortuna non c’è stato bisogno di nulla.

Al termine della serata una delle protagoniste, Ludovica, ha raccontato nelle sue stories Instagram: “Sono scivolata, considerate tacco, marmo, scale, petali per terra, si slittava. Un po’ io, un po’ lei, ma tutto sommato tutto apposto”.

Di seguito il video di quanto accaduto pubblicato su Instagram in un post dal profilo Pipol Gossip:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG