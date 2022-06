Edoardo Tavassi a 360° dopo la fine de L’Isola dei Famosi: rapporti personali, lavoro e qualche sassolino sull’esperienza in Honduras.

Ha dovuto abbandonare L’Isola dei Famosi ad un passo dalla finale, ma Edoardo Tavassi è stato e resta ancora oggi uno dei concorrenti del reality più apprezzati dal pubblico. La sua semplicità, simpatia e sincerità sono state amate dai telespettatori che sono rimasti molto delusi dal suo infortunio che lo ha obbligato a salutare il programma poco prima del traguardo. A Pipol TV, il fratello di Guendalina ha raccontato diversi aspetti relativi all’esperienza vissuta e ai progetti futuri.

Edoardo Tavassi: la verità sull’Isola e non solo

Isola dei famosi

L’intervista di Edoardo Tavassi inizia da un bilancio dell’esperienza sull’Isola: “Sono molto soddisfatto, ho dato tutto. Sono felice per Nicolas che ha vinto. Per me è un fratello”.

Sulle sue condizioni di salute e sulla percezione avuta dal pubblico: “Io sono stato malissimo. Il pubblico non ha visto la mia vera reazione, subito dopo l’infortunio, perché era talmente agghiacciante che in televisione è sempre meglio evitare di mandare in onda certe scene. Dopo il tutore inizio a stare leggermente meglio, poi era diventato un semplice fastidio. Quindi avevo, interiormente, tutta la voglia e forza di reagire e farmi la finale. Ma quando c’è un referto che ti dice l’esatto opposto, devi seguire quello. Punto”.

Passando ad aspetti più “privati”: “Chi scelgo tra Mercedesz e Estefania? Sicuramente Estefania! La porterei volentieri a cena. Lei nel bene e nel male si è sempre mostrata per quello che è, e non si è nascosta. Mercedesz invece ha giocato molto. Quando non c’erano i cameraman presenti in spiaggia sembrava capirmi, appoggiarmi. Poi quando le telecamere arrivavano si trasformava in vittima per catturare l’attenzione del pubblico. A me questo genere di persone non mi piacciono e non le preferirò mai a nessuno”.

Sui naufraghi che non vorrebbe più rivedere: “Senza dubbio Jeremias Rodriguez e il padre Gustavo, non li vorrò mai più rivedere. La falsità che hanno dimostrato non la tollero e non la tollererò mai”.

Di seguito il post Instagram di Pipol TV con l’intervista:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG