L’ex calciatore Pippo Inzaghi e la sua compagna Angela Robusti hanno scelto di battezzare il piccolo Edoardo a Formentera.

Relax e anche qualche cerimonia importante in vacanza per Pippo Inzaghi e la sua compagna Angela Robusti. La coppia ha scelto di battezzare il loro piccolo Edoardo a Formentera, con tanto di invitati d’eccezione e festa successiva. Il tutto ben documentato sui social.

Pippi Inzaghi e Angela Robusti battezzano il figlio a Formentera

Filippo Inzaghi

L’ex bomber di Milan e Juventus Pippo Inzaghi non è certo nuovo al relax di Formentera e con la sua compagna hanno scelto di battezzare in questa meta da sogno il loro figlio Edoardo. Sul social, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha mostrato diverse immagini della cerimonia, celebrata nella cappella di sa Tanca Vella a Sant Francesc Xavier.

Successivamente, ecco qualche foto anche della festa alla quale erano presenti parenti e amici. Non potevano mancare gli affetti più cari alla coppia compreso il fratello dell’ex centravanti, Simone Inzaghi, oggi allenatore dell’Inter.

Per tutti, o quasi, Look total white e grande emozione palesata anche dallo stesso Pippo in chiesa e pure dopo quando sono arrivati gli auguri di amici e parenti. Non hanno preso parte all’evento, ma si sono comunque fermati per una stretta di mano e una foto, anche alcuni ex colleghi di Inzaghi. Sui social, infatti, è possibile trovare alcuni scatti di Super Pippo in compagnia di Lionel Messi e Luis Suarez, due tra i migliori attaccanti di sempre nel mondo del calcio.

Poche ore dopo il battesimo, è stato anche il momento dei 70 anni del padre di Angela. Il tutto documentato sui social. Di seguito il post Instagram con alcuni scatti della festa:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG