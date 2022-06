Nuovo amore per Valeria Marini? Chi lo sa, ma c’è chi è convinto che la showgirl sia fidanzata con un ragazzo 20 anni più giovane di lei…

Galeotta la vacanza nel mare della Costiera Amalfitana per Valeria Marini che è stata pizzicata in dolci effusioni con un ragazza 20 anni più giovane di lei. C’è un nuovo amore nel cuore della showgirl? Chi lo sa, ma c’è chi giura che sia così…

Valeria Marini innamorata? C’è un bacio…

Valeria Marini

Secondo i rumors delle ultime ore sembrerebbe proprio confermata la voce secondo cui Valeria Marini e Eddy Siniscalchi siano una coppia. Sebben poco tempo fa la donna avesse negato tutto, ora ci sarebbero delle foto che non lasciano scampo ad interpretazioni.

La soubrette è stata pizzicata al mare insieme al giovane e gli atteggiamenti tra i due sembrerebbero non lasciare dubbi. Secondo il settimanale Diva e Donna, che ha pubblicato gli scatti dei baci tra la 55enne diva italiana e il giovane manager di 20 anni più giovane, non ci sono dubbi sul fatto che i due siano una coppia.

La Marini e il ragazzo sono stati visti sia in riva al mare e poi in acqua mentre si scambiavano dolci effusioni e baci. In vacanza a Capri, sembrano dunque esserci conferme su quei rumors che circolavano da tempo e che, come detto, inizialmente erano stati smentiti.

“Con Eddy Siniscalchi, in effetti ho un rapporto di amicizia, di lavoro, e ci vediamo spesso. Al di là di questo, però, niente più. Smentisco il gossip sul nostro flirt!”, aveva detto tempo fa la Marini. E ora? Messa davanti ai fatti e alle “prove” non potranno esserci più commenti così. Vedremo se la coppia uscirà ufficialmente allo scoperto…

Di seguito il post Instagram di Diva e Donna dove si possono vedere le prime anticipazioni del flirt della Marini:

