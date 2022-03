Sembra che il concorrente sia terrorizzato dall’idea di avere un figlio da Stefania, non solo per le rinunce che comporta ma sopratutto per il cambiamento del suo corpo che non gli piacerebbe più.

Nella puntata di Ultima Fermata andata in onda il 30 marzo, Giorgio spiega le sue paure legate all’avere un bambino con sua moglie Stefania. Tra le motivazioni dell’uomo c’è il cambiamento fisico che avrebbe lei e di cui è molto spaventato. La reazione della donna è di avvilimento e dispiacere per le sue considerazioni.

Le motivazioni di Giorgio di non volere un bambino

Come riporta Fan Page, Giorgio spiega perchè non vuole un figlio da Stefania: “Anche vedere il cambiamento della donna, anche di quello sono terrorizzato. Ho paura del cambiamento fisico di mia moglie, ho sempre pensato: “Come faccio ad andare a letto con una così. Come faccio ad avvicinarmi?” Ho sempre avuto queste cose. Mai potrei assistere al parto. Mi ricovererei per tre mesi in una clinica di recupero. Noi andiamo d’accordo su tutto e poi c’è questa rottura di ca**o. Io speravo che negli anni cambiasse idea”.

La moglie visibilmente avvilita e delusa dichiara: “Siamo su due binari diversi. Due cose diverse. Come si fa a pensare a queste cose? Il cambiamento fisico, che superficialità. Il cambiamento fisico passa. Mi ha fatto perdere solo tempo. Cosa deve aspettare? Basta, lui non cambierà mai. Non facciamo quasi più l’amore. È questo il suo blocco. Lui dice che se fa l’amore con me, prima o poi rimango incinta. La cosa che più mi fa male è quando parla delle donne incinte. Come fa una persona che ho sempre reputato sensibile, pensare questo. Da lì, ho iniziato a cambiare opinione su di lui. Mi dispiace dirlo, ma usciremo separati. Non voglio far passare altri 10 anni così, pensando solo a lui e non a quello che voglio io. È egoista, pensa solo ai suoi comodi”.

