Dopo l’intervista a Verissimo, la modella fa un appello disperato sui social per salvare il figlio da Corona, chiedendo anche la carcerazione dell’ex paparazzo.

Nina Moric fa un appello disperato al web che possa togliere Carlos suo figlio, dalle grinfie di Fabrizio Corona. Secondo la modella, suo figlio soffre di una patologia psicologica molto seria e deve prendere delle medicine. La sua vicinanza al padre non farebbe che danneggiarlo e così la richiesta shock della Moric.

L’appello disperato di Nina Moric

Nina Moric si rivolge al web per togliere suo figlio Carlos a Fabrizio Corona: “Da madre mi vergogno di fare questo appello. Carlos soffre di psicosi transitoria acuta. Deve essere curato! Non ha telefono e nessuno mi risponde dalla parte paterna. Se non prende i farmaci accorciati con con l’analisi comportamentale cognitiva, sarà la sua fine. Vi prego aiutate mio figlio, ha bisogno“.

Carlos vive insieme al padre e questo secondo la modella è pericoloso per la sua salute mentale: “Qualcuno che ha umanità deve fermare Fabrizio Corona! Chiedo la sua carcerazione! Carlos deve essere salvato. Fabrizio Corona non è mai stato un padre. Non lo sto condannando ma mi dispiace perché non sarà mai in grado di accettare la felicità di Carlos. Si merita l’ergastolo. Non l’ho mai detto prima ma è così“. Il disperato appello della modella è in linea con quello che ha detto a Verissimo in cui ha ammesso di non avere più rapporti con l’ex marito. Attualmente non è ancora arrivata una replica di Fabrizio Corona e tutto tace.

Riproduzione riservata © 2022 - DG