A soli 33 anni, Tom Parcker muore a causa di un tumore al cervello contro cui stava combattendo da tanto tempo.

Purtroppo, Tom Parker non ce l’ha fatta e si è spento a soli 33 anni. Da tempo combatteva contro un tumore inoperabile al cervello che alla fine lo ha portato via per sempre. A dare l’annuncio colmo di dolore è stata sua moglie. Il cantante della band The Wanted sarà sempre ricordato attraverso la sua passione: la musica.

L’annuncio della morte di Tom Parker

Come riporta il Corriere della Sera, ha dare l’annuncio della sua morte è stata la moglie con un post su Instagram: “È con il più grande dolore che confermiamo che Tom si è spento in pace oggi con tutta la sua famiglia vicino. I nostri cuori sono a pezzi, Tom era il centro del nostro mondo e non riusciamo a immaginare una vita senza il suo sorriso contagioso e la sua presenza energetica. Siamo davvero grati per tutto l’amore e il sostegno e chiediamo di essere tutti uniti nell’assicurarci che la luce di Tom continui a risplendere per i suoi bellissimi figli. Grazie a tutti quelli che l’hanno sostenuto, ha combattuto fino all’ultimo. Sono fiera di te per sempre“.

Gli era stato diagnosticato un glioblastoma al quarto stadio incurabile, scoperto con dei controlli in seguito ad alcune crisi epilettiche. L’aspettativa di vita era di qualche mese ma Tom Parker ha lottato fino all’ultimo reagendo con una straordinaria vitalità.

Riproduzione riservata © 2022 - DG