Con i suoi follower, l’influencer ha condiviso le sensazioni e le emozioni che vive ogni volta che per lavoro è costretta a viaggiare e si allontana per molto tempo dai figli.

Chiara Ferragni è un’imprenditrice spesso costretta a viaggiare per lavoro, anche molto lontana da casa. Se da un lato l’influencer è grata ed e felice di farlo, dall’altro essere lontana dai figli non è facile per lei. La Ferragni si sfoga sui social su come si sente quando deve separarsi dai suoi figli per molto tempo.

Le dichiarazioni di Chiara Ferragni

Come riporta Vanity Fair, Chiara Ferragni scrive un lungo post su Instagram per parlare di come si sente a lasciare i suoi figli per lavoro. L’imprenditrice dichiara: “La prima foto è stata scattata ieri sera, mentre la seconda è stata scattata a gennaio 2020, subito prima di un lavoro in Messico (proprio come oggi). Ogni volta che parto per lavoro e soprattutto quando devo stare a lungo lontano dai miei figli mi sento così fortunata e allo stesso tempo così a pezzi. Fortunata perché mi sono costruita il lavoro dei miei sogni, sono l’amministratore delegato delle mie aziende e questa è una rarità in un mondo pieno di uomini ai posti di potere. Allo stesso tempo, essere lontana da loro, fisicamente a distanza, mi spezza il cuore. Mi manca il loro odore, il loro tocco, i loro abbracci. Sono così fortunata a essere la loro mamma e spero che crescendo potranno sentirsi fieri di quello che sto costruendo per loro.

Queste parole dell’influencer sono sicuramente sensazioni che molte mamme in carriera vivono ogni giorno stando lontani dai loro figli, per motivi di lavoro.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG