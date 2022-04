Da un’indiscrezione sembra che dopo lo scandalo in cui è stato coinvolto, il principe Andrea sia stato privato del titolo di “Freedom of the city of York”.

Cattive notizie per il principe Andrea, da una soffiata di Dagospia, sembra che il secondogenito di Elisabetta II sia stato privato di un altro titolo. Dopo essere rimasto imbrigliato nello scandalo di molestie sessuali, la città di York avrebbe deciso di togliergli l’incarico di Freedom of the city of York.

Secondo quanto riporta Dagospia: “A seguito di un voto unanime dei consiglieri della città, il secondogenito della regina Elisabetta II, che porta il titolo di duca della città nel nord dell’Inghilterra, è stato privato della «Freedom of the city of York». Questo titolo, precedentemente associato a funzioni importanti ma che oggi conserva solo un valore onorifico, gli è stato conferito nel 1987. Il principe Andrea, 62 anni, è stato privato di qualsiasi ruolo ufficiale a gennaio e non può più usare il suo titolo di altezza reale dopo che l’americana Virginia Giuffre l’ha accusato di averla aggredita sessualmente nel 2001, quando Andrea era nella cerchia del defunto finanziere americano Jeffrey Epstein.”

Per questo scandalo, il duca di York è stato privato di praticamente tutti i titoli e anche di incarichi ufficiali. Il caso Epstein si è concluso con un patteggiamento con la donna. Così si è concluso il caso, ma il principe deve comunque versare una donazione ad un’associazione sui diritti delle vittime di abusi. Rimane in ogni caso l’onta per la sua condotta che ha investito anche la famiglia reale.

