La showgirl vuole mantenere il massimo riserbo sulla sua nuova relazione, ma alcune fonti rivelano che i due fanno davvero sul serio e che lei avrebbe presentato l’uomo a suo figlio.

Alba Parietti ha intrapreso una nuova relazione che ha cercato di tenere segreta e non rendere pubblica. I giornalisti di Chi però, l‘avevano immortalata durante una passeggiata romantica con il suo Fabio, tra coccole e baci. Ora sembra che i due facciano davvero sul serio ed emergono nuovi dettagli.

Alba Parietti avrebbe presentato Fabio al figlio

Come riporta Today: “Su Fabio si sanno ancora poche cose, ma Alba sembrerebbe intenzionata a costruire qualcosa di serio. Secondo il settimanale Oggi, l’uomo sarebbe già stato presentato al figlio. Le presentazioni ufficiali sono sempre sinonimo di grandi progetti, quindi si può affermare che Cupido abbia scoccato la freccia giusta: il figlio, Francesco Oppini, e gli amici sono le persone più importanti per Parietti. Fabio è “uno sportivo e ha un incarico importante, è una persona seria e riservata”.

I due, in base a queste informazioni sembrano andare a gonfie vele ed essere sempre più innamorati. D’altronde le immagini in cui sono stati paparazzati già prospettavano di un amore solido e avviato. Il gossip aveva anche messo in giro voci secondo cui, Alba e Fabio si sarebbero conosciuti attraverso amici in comune, sarà così? Intanto la bella coppia si gode la sua vita lontana dalla luce dei riflettori, almeno per il momento. Si attendono ulteriori indizi e magari qualche annuncio social che ufficializzi la coppia.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG